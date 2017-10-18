Tarım Bakanı "Müslüman ülkelere domuz eti satalım" dedi, Putin kahkahalara boğuldu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Tarım Bakanı Alexander Tkachov’un, Endonezya’ya "domuz eti ihracatı" önerisi karşısında, kendisini gülmekten alıkoyamadı. Putin ve diğer bakanların da katıldığı tarımsal kalkınmaya ilişkin bir toplantıda konuşan Tkachov, Almanya’yı örnek göstererek, "Almanya yılda 5.5 milyon ton domuz eti üretiyor ve bunun üç milyon tonunu, Çin, Endonezya, Japonya, Kore ve diğer Asya ülkelerine satıyor; biz neden satamayalım..." dedi. Rusya Tarım Bakanı'nın Endonezya'ya domuz eti satma önerisini uygun karşılamayan Putin, bakanın 'Yiyecekler' yanıtına 'Hayır yemeyecekler' dedi ve gülmesine engel olamadı.