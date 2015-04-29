Tarikatta 'happy birthday'li doğum günü kutlaması

Müritleri, ABD’de yaşamını sürdüren Şeyh Seyyid Muhammed Hişam Kabbani’nin doğum gününü kutladı. Kutlama görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Görüntülerde İngilizce ‘iyi ki doğdun’ şarkısının söylendiği ve bazı müritlerin şeyhin önünde doğum gününü kendilerine has şekilde kutladıkları görülüyor. Kabbani’nin, geçen yıl hayatını kaybeden Nazım Kıbrısi’nin isteği ile ABD’ye yerleştiği biliniyor. Kabbani’nin barış, hoşgörü, saygı, sevgi’ye dayalı İslam’ı savunduğu müritleri tarafından ifade ediliyor.