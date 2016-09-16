Tarık Akan'ın son röportajından: Ey iktidarlar; Güneydoğu’ya gözünüzü çevirin...

66 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Tarık Akan, sinema hayatı boyunca ‘Sürü’ başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğuyu anlatan pek çok fimde rol aldı. Akan, Nisan 2016'da CNN Türk’te yayınlanan Afiş programında Güneydoğu’da çektiği fimlere değinirken, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bütün amacım şuydu: Ey iktidarlar Güneydoğu’ya gözünüzü çevirin, misak-ı milli sınırları içinde yaşayan Türk halkını tanıyın, onların ekonomik yapılarını, kültür ve düşünce yapılarını tanıyın! Bütün derdim buydu."