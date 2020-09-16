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Tarık Akan ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anıldı; "Ölümsüzlüğünün ta kendisi burada yatıyor"

Akan, Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki mezarı başında ailesi ve dostları tarafından anıldı

16 Eylül 2020 16:44

Usta sinema sanatçısı Tarık Akan ölümünün 4'üncü yılında Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki mezarı başında ailesi ve dostları tarafından anıldı. 
 
Sinemanın önemli aktörlerden Tarık Akan’ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. Bu yıl corona virüsü nedeniyle usta sanatçının mezarı başında az sayıda katılımla anma gerçekleştirildi. Tarık Akan, Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı’ndaki kabri başında ailesi ve dostları tarafından anıldı.
 
Törene Tarık Akan’ın çocukları Barış Üregül, Yaşar Üregül, Özlem Üregül, Akan’ın 1986-1989 yılları arasında evli olduğu Yasemin Erkut ve hayat arkadaşı Acun Günay katıldı.
 
Sanatçının hayat arkadaşı Acun Günay usta sanatçının mezarı başında gözyaşlarını tutamadı. Tarık Akan’ın sanatçı dostları Rutkay Aziz ve Melike Demirağ da törene katılan isimler arasındaydı. Tarık Akan’ın kabrine karanfiller bırakıldı.
 
 
Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül pandemi nedeniyle anmaya katılım sayısını az tutuklarını belirterek şunları söyledi;

"Ben her sene olduğu gibi çok üzgünüm. Bu sene çok kalabalık bir anma töreni düzenlemek istemedik. Babamın okulundaki öğretmenlerden küçük gruplar halinde gelmelerini istedik. Babam da öyle isterdi. Onların sağlığını isterdi. Önemli olan gelemeyenlerin de kalben burada olmaları. Fiziken burada olmak başka bir şey ama önemli olan ruhunda bir dakika bile düşünüp ansalar ya da sevdikleri bir filminden bir sahneyi düşünseler bugün için bu bir insanın isteyebileceği, hayatta başarmış olarak kendine değerlendirebileceği bir şey olur."

Sanatçı Rutkay Aziz de "Ölümsüzlüğün de ta kendisi burada yatan Tarık. Onu çok özlüyoruz" dedi. 

Aziz şunları söyledi;

"Yaşamın en büyük keşfi ölümmüş. Ama ölümün de sonsuza dek gidişi ölümsüzlüktür. Ölümsüzlüğün de ta kendisi burada yatan Tarık. Onu çok özlüyoruz. Nazım Hikmet Vakfı yaşadıkça, evlatları yaşadıkça, Taş Mektep yaşadıkça, bizler yaşadıkça onu hep yaşatacağız. O bunu hak ediyordu. Rüyama çok giriyor açıkçası. Yine rüyamda kavga ediyoruz ve tartışıyoruz. Çok özlüyorum."

Sanatçı Melike Demirağ ise şu ifadeleri kullandı;

"Dostum arkadaşım her dakika birlikte olmasam da kalbimin içine bir kere girmiş ve hala çıkmamış bir insan. Onu saygıyla, sevgiyle tekrar hatırlamak istiyoruz. Zaten hiçbir zaman unutmadık. Sadece mezarının başında anmak için buradayız. Yoksa o filmleriyle ve yaptığı her şey ile gönlümüzün içinde. Sevgiyle yaşıyor ve yaşamaya devam edecek.

Kaynak: DHA

TIKLAYINIZ - Jönlükten politik sinemaya sanat ve siyasetin iç içe geçtiği bir yaşam; Tarık Akan ölümünün 4. yılında anıldı

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