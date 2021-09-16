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Tarık Akan ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı: Acımız daha dün olmuş gibi

Akan'ın mezarına karanfil bırakıldı

16 Eylül 2021 13:34

Yeşilçam'ın önemli aktörlerinden sanatçı Tarık Akan ölümünün 5'inci yılında Bakırköy'deki kabri başında anıldı. Akan'ın mezarına karanfil bırakıldı.

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