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Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki

09 Ağustos 2021 10:45

Adapazarı’nda tarihi Orhan Camii’nin avlusundaki taş işçiliği ile yapılan şadırvan, mermer ile kaplanmak istendi. Halkın tepki göstermesi üzerine mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.

Adapazarı şehir merkezinde bulunan ve kentin simge yapılarından biri olan Orhan Camisi, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi.

Tarihi 1300’lü yıllara dayanan, yıkılınca 1893-1894 yıllarında halkın yardımıyla aynı yere yapılan Orhan Camii’nin avlusunda taş işçiliği ile süslenen şadırvan bulunuyor.

Şadırvan önceki gün mermerle kaplanmak istendi. Şadırvanın mermerle kaplanmaya başladığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi üzerine, mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.

 

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