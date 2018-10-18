Tarihi Pirinç Han'daki çelik kapı söküldü

Bursa'da, müzik eğitmeni Murat Çapkın, 510 yıllık tarihi Pirinç Han'da stüdyo çalışmaları için kiraladığı dükkana taktırdığı beyaz çelik kapıyı tepkiler üzerine söktürüp, yerine eski ahşap kapıyı taktırdı. Çapkın, "İnşallah bu olay, toplumsal farkındalığın artmasına vesile olur. Şahsım adına bir farkındalığa eriştim, daha dikkatli olacağım" dedi. Öte yandan handaki 77 dükkandan 7'sinde daha çelik kapı bulunduğu, Milli Emlak Müdürlüğü ve belediye görevlilerinin bu kapılarla ilgili de inceleme yapacağı belirtildi.