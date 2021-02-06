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Tarihi Leman Esma Kasay Han'ı satışa çıkarıldı

"Dünya mirası diyoruz. Yurt dışından gelecek taleplere ikinci üçüncü sırada bırakıyoruz"

06 Şubat 2021 13:00

İstanbul Sultanahmet'te 1800'lü yıllarda yaptırılan tarihi Leman Esma Kasay Han'ı 120 milyon liraya satışa çıkarıldı.

İstanbul'un kalbinde yer alan ve dünyanın en önemli tarihi simgelerine komşu olan bina, Ayasofya'ya 70 metre, Yerebatan Sarnıcı'na 30 metre, Sultanahmet Camii'ne ise 100 metre uzaklıkta. Aile büyüklerinin satıştan tek bir isteği var o da, yeni alıcının bu handa bulunan kültürü ve tarihi koruması.

Aile adına satışla ilgilenen Lüks Konut Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran Leman Esma Kasay Hanla i açıklamalarda bulundu. Başaran, "Nuri Kenan Paşa'nın torunlarının torunlarının torunları şuan satıyor. Böyle özel gayrimenkullerin ilk sahiplerinden satışa sunulması önemli bir değerdir. Bizde şuan bunun heyecanını yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Aile büyüklerinin satış şartını anlatan Başaran, "Bu konuda belirli kişilerle temasa geçtik. Ailenin çok hassas olduğu bir konu var. Ben paramı veririm ve buranın sahibi olurum şeklinde değil. Burası bir ülkenin değeri. Ülkemizin mirasını satıyoruz. Dünya mirası diyoruz. Yurt dışından gelecek taleplere ikinci üçüncü sırada bırakıyoruz. Ticaret ikinci, üçüncü planda kalıyor.  Çinli bir dünya markası buraya geldi. Burasını bir şirket merkezi yapmak istedi. Biz onu askıya aldık. Bilindik bir Japon markası da teklif verdi ve onu da askıya aldık. Burayı önce kendi kültür mirasımızı yaşatacak bir aileye vermek istiyoruz" dedi.

 

Kaynak: DHA

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