İstanbul’da turistlerin uğrak noktası Tarihi Kapalıçarşı, Koronavirüs'e karşı dezenfekte edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiğinin açıklanması üzerine önlemler artırıldı. Bu kapsamda İstanbul’da turistlerin uğrak noktalarından biri olan Tarihi Kapalıçarşı Koronavirüs'e karşı dezenfekte edildi. Çarşı yönetiminin aldığı kararla yapılan dezenfekte çalışmalarında Kapalıçarşı’da temizleme çalışmaları başladı. Kapalıçarşı’nın haftada en az bir kere dezenfekte edileceği belirtildi.