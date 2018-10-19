Tarihi eseri bank olarak kullanan arkeoloji öğrencisi: Ülke olarak kimse bu tür eserlere değer vermiyor maalesef

İstanbul Saraçhane Arkeoloji Parkı'ndaki tarihi kalıntılar, vatandaşlar tarafından bank gibi kullanılıyor. Bazı kalıntılar da tahrip edilmiş durumda. Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda sergilenen eserler, 1950'li yılların sonuna doğru dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in talimatıyla yapımına başlanan yeni bulvar inşaatının kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı. 5'inci yüzyıl erken Bizans dönemi eserleri olduğu tespit edilen kalıntıların bir bölümü Latin istilası sırasında Venedik'e götürüldü. 1960'lı yılların başında yapılan detaylı çalışmalar sonucunda tarihi kalıntıların Aziz Polyeuktos Kilisesi'ne ait kalıntılar olduğu anlaşıldı. Bu eserlerin önemli bir bölümü İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülerek sergilendi. Bir kısmı da kazıların yapıldığı Saraçhane Parkı'nda bırakıldı. Bir arkeoloji öğrencisi "Bunların tarihi eser olduğunu biliyorum. Ama burası bir park neticede. Biz açıkçası bunların konsept olarak konulduğunu düşündük. Ülke olarak kimse bu tür eserlere değer vermiyor maalesef. Müzelerin önünde de bunu anladık zaten" şeklinde konuştu.