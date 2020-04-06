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Tarih boyunca yaşanan salgınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı böyle gösterildi

06 Nisan 2020 14:10

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı insan ölümleri tüm dünyada 70 bini aşarken insanlık tarihindeki diğer salgın hastalıklar ve onların yarattığı ölüm sayıları animasyon şeklinde gösterildi.

Videoda bir Koronavirüs çeşidi olan Sars ve Mers'te sırasıyla 770 ve 850 can kaybının yaşandığı görülürken, etkisi daha fazla olduğu görülen salgınlarda animasyon şeklindeki uzun binalarla gösterildi. 

Ortanca uzunluktaki binalarda 32 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan 'AİDS' yer alırken en uzun bina 200 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan 'veba salgını' (kara ölüm) olarak gösterildi.

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