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Taraftarın engellendiğini gören Ali Koç polisle tartıştı

"Kulübe alıyorum ben, ofisime"

08 Mayıs 2022 09:45

Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarlara açan başkan Ali Koç, bir taraftarın stada girişine izin vermeyen polise sert çıktı. Arabasıyla stada giriş yaparken yaşananları gören Koç, hışımla arabasından inerek duruma müdahale etti. Ardından taraftarın stada girişine izin verildi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi son antrenman Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. İdman öncesinde stat girişinde Başkan Ali Koç, bir taraftarın stada alınmadığını görünce arabasından inerek duruma müdahale etti.

Arabasından inen Koç, polise "Memur bey, ne yapıyorsun!" diye seslendi. Polisin "Başkanım buradan girişler yasak" demesi üzerine Koç, içeri alınmayan taraftar için "Kulübe alıyorum ben, ofisime." ifadelerini kullandı ve taraftarın stada girişine izin verildi.

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