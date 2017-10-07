Taraftar protesto etti, Arda Turan güldü!

Milli takımın kaptanı Arda Turan, 60. dakikada oyundan alındı. 3-0 İzlanda üstünlüğü ile giden mücadelede Arda Turan'a tepkiler yükseldi. 30 yaşındaki futbolcu oyundan çıkarken ıslıklandı. Arda Turan bu tepkilere gülerek karşılık verdi. Kulübenin tebriklerinin ardından yıldız oyuncu kulübedeki yerine oturdu. Arda’nın yedek kulübesindeki güldüğü görüntüsü ise gecenin en çok konuşulan olayı oldu ve sosyal medya bunu konuştu. Türkiye – İzlanda maçı öncesinde 100. maçına çıktığı için plaket alan Arda Turan, plaket verildiği sırada tribünler tarafından ıslıklanmıştı.