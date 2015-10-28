Tapeydi, gerçek oldu; polis kapıyı kırıp gazetecileri gözaltına aldı!

İstanbul'da Kayyum atanan İpek Medya Grubu'nun Şişli'deki binası önüne gelen polis ekipleri, şirket çalışanlarına, gazetecilere ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a sert müdahalede bulundu. Polis, kayyum atamasını infaz için binanın zincirli kapısını kırmaya çalıştı. Bu sırada büyük bir arbede yaşandı. Binanın kapısı itfaiyenin yardımıyla kırıldı. Bahçeye giren polisler şirket çalışanlarını sürükledi ve bazı gazetecileri gözaltına aldı. Plastik kelepçe takılan bir şahsın elinin kan içinde kaldığı görüldü. Bu görüntüler, 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası internete düşen dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın müsteşarı Efkan Ala'ya ait bir ses kaydını akıllara getirdi. Operasyonlar sonrası İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Ala'ya ait olduğu iddia edilen o tapede Ala, gazeteci Mehmet Baransu için "Mahkeme kararına gerek yok, kapısını kırın alın o adamı” diyor. Kayda göre Ala, savcının gözaltı kararı vermemesi ihtimaline karşı ise, "savcıyı da alın" talimatı veriyor.