Tanzimat Fermanı ve Divanu Lugati't-Türk'ün sergilendiği sergi bu hafta sona eriyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı 'Mürekkebin İzi Yazma Eserler Sergisi' ile 'Mucebince Amel Oluna Hatt-ı Hümayun Sergisi' bu hafta sona eriyor.

Şubat ayında Millet Kütüphanesi ile birlikte ziyaretçilere kapıların açıldığı sergilerin 20 Nisan'a kadar sürmesi planlanmış; ancak Koronavirüs salgını nedeniyle Millet Kütüphanesi'nin 1 Haziran'a kadar kapalı kalmasından dolayı süre 20 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

'Hatt-ı Hümayun Sergisi'nde, Kanuni Sultan Süleyman'dan son padişah Sultan Vahdettin dönemine kadar 8 ferman, 9 berat, 6 defter ve 93 adet hatt-ı hümayun yer alıyor. Sergide yer alan, en dikkat çekici eserler arasında, Türk tarihinde batılılaşmanın ilk somut adımı olarak kabul edilen ve 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminde Gülhane Parkı’nda okunan Tanzimat Fermanı ile Sultan 2'nci Mahmud'a ait Arapça 'Başarı Allah’tandır' yazılı hüsn-i hat da bulunuyor.

'Mürekkebin İzi Sergisi'nde ise 8'inci yüzyıldan 20'nci yüzyıla kadar 1200 yıllık dönemi yansıtan 78 yazma eser, ziyaretçilere sunuluyor. Sergi için Türkiye Yazama Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'nden Millet Kütüphanesi'ne getirilen bu eserler arasında Türk dilinin ilk sözlüğü ve dünya atlası olan Divanu Lugati’t-Türk de bulunuyor. Sergide ayrıca Sultan 1'inci Murad'ın şehadeti dolayısıyla Memluk Sultanı Berkuk tarafından gönderildiği belirtilen 65 kilo ağırlığındaki Kur'an-ı Kerim ile daha çok savaşlarda muzafferiyet için hazırlanmış ancak mercekle okunabilen 3 santimetre büyüklüğündeki 2 sancak mushafı da yer alıyor.