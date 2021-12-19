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Tantunici siparişleri atla dağıttı: Küresel ısınmaya karşı farkındalık oluşturmak istedik

"Eskiden ulaşımda kullandığımız bu hayvanların yerini otomobiller ve toplu taşıma araçları aldı"

19 Aralık 2021 14:26

Ankara’da bir tantunici küresel ısınmaya dikkat çekmek için siparişleri atlarla dağıtan işletmeci Serkan Yılmaz, "Biz bu olumsuzluğa karşı böyle bir etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturmak istedik. Bu da doğal olarak ilgi gördü” dedi.

Çankaya ilçesinde tantuni dükkanı işleten Serkan Yılmaz, sipariş dağıtımında kullanılan motosikletlerin atmosfere karbon salınımına dikkat çekmek için aldığı siparişleri emekli yarış atları üzerinde müşterilerine götürdü.

Farkındalık oluşturmak istedik"

Atla sipariş dağıtımını sembolik olarak yaptığını belirten Yılmaz şunları söyledi:

“Günümüzde şiddetle değişen yeni bir dünyayla karşı karşıyayız. Eskiden ulaşımda kullandığımız bu hayvanların doğaya hiçbir zararı yoktu ama şu an ulaşımda kullandığımız bu hayvanların yerini otomobiller ve toplu taşıma araçları aldı. Bu araçlar dünyaya çok zarar veriyor. Dünya son 50 yıl içerinde 1 santigrat derece daha ısındı, buzullar tehlike arz edecek şekilde erimeye başladı. Biz bu olumsuzluğa karşı böyle bir etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturmak istedik. Bu da doğal olarak ilgi gördü.”

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