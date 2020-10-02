Tanrıkulu'ndan 'kanuna aykırı davranıyorsunuz' uyarısı alan polis: Ben kanuna aykırı olduğunu düşünmüyorum

HDP ve CHP'li milletvekilleri, 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili soruşturması nedeniyle gözaltına alınan HDP'li yöneticilerin getirildiği Ankara Adliyesi'ne alınamadı. Adliye girişinde polislerle yaşanan tartışma sırasında yapılanın kanuna aykırı olduğunu hatırlatan milletvekiline polis, "Bence kanuna aykırı değil" yanıtını verdi.

Adliyeye girmek isteyen 6 milletvekilii, polis tarafından engellendi. Aynı zamanda hukuçu kimliği ile de bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kendilerini içeri almayan polisle tartıştığı sırada yapılanın kanuna aykırı olduğunu söyledi. Yasaları hatırlatan Tanrıkulu'nun "Kanuna aykırı talimatları uyguluyorsunuz. Siz görevinizi kötüye kullanıyorsunuz" sözlerine itiraz eden polis memuru, "Ben kanuna aykırı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Polis memurunun bu sözleri üzerine Tanrıkulu, "Keşke bunu söylemeseydin. Keşke söylemeseydin" diye karşılık verdi.

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