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CHP'li Tanrıkulu'dan 'İnsan Hakları Eylem Planı’ yorumu: Yarın Demirtaş, Kavala çıkacak mı, AİHM kararına uyacak mısınız?

Tanrıkulu, İnsan Hakları Eylem Planı’nı 'İhlallerin olduğunun ikrarı' şeklinde niteledi

02 Mart 2021 18:22

MST TV'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı reformu kapsamında bugün açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları Eylem Planı’nı 'İhlallerin olduğunun ikrarı' şeklinde niteledi ve "Eğer gerçekten Türkiye'de insan hakları olsaydı neden bu plana ve Erdoğan'ın ağzından ifade etme ihtiyaç duydunuz" dedi. Belgenin pratiğe dönüşmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tanrıkulu "Yarın Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı, AİHM kararına uyacak mısınız, yarın Osman Kavala tahliye olacak mı?" sorularını yöneltti. 

İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan 'reform'ların zaten AKP tarafından daha önce kaldırıldığını belirten Tanrıkulu, "Cezaevleriyle ilgili olarak insan hakları kurulları oluşturacağız' zaten bu yakın zamana kadar vardı. Kendileri kaldırdılar" dedi ve konuya ilişkin çeşitli örnekler verdi. 

TIKLAYINIZ - Erdoğan, '9 amaç, 50 hedef' içeren İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı: Hiç kimse, düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz

 

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