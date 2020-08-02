Tanker havaalanında uçakla çarpıştı, faciadan kıl payı dönüldü

Havalimanında uçuşuna hazırlanan uçağının burun bölümüne çarpan yakıt tankeri kullanılmaz hale gelirken, uçağın burun bölümü hasar gördü.

Yetkililer, kaza nedeninin araştırıldığını belirtirken, çarpmadan dolayı tankerdeki yakıtın patlamamasını ise mucize olarak nitelendirdi.