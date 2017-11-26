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Tank ile bombalı araç arasındaki düello böyle görüntülendi

26 Kasım 2017 19:11

Irak’ta İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi, tankın IŞİD’e ait bomba dolu otomobile karşı yaşadığı çatışmanın videosunu yayınladı. İnsansız hava aracının kamerasına kaydedilen videoda, ‘intiharcı' arabanın önce tüfeklerden açılan ateşle durdurulmaya çalışıldığı görülüyor. Sonra tank ateş açıyor ama hedefe rast getiremiyor. Otomobil tanka daha da yaklaşarak infilak ediyor. Arabanın parçaları tanka ve yakınında duran zırhlı piyade aracına isabet ediyor. Ayrıca patlama, çatışmayı yakından takip eden bir askeri de az kalsın öldürüyordu.

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