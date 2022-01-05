Tanju Özcan kendisine "Şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama zeka yoksunusunuz" diyen AKP'li üyeyi dışarı çıkarttırdı

Meclis toplantısında iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Tanju Özcan, meclise getirdiği iki ampulden birini yere atarak, “Ampul kafalılar, bu ampulü kırıyoruz artık” dedi.

Özcan, Meclis toplantısında yanında getirdiği ampul ve tasarruflu ampulü çıkarıp göstererek, "Elimde 2 tane ampul var. Ampulün biri 200 watt yakıyor, verdiği enerji kendine yetmiyor. Diğer ampul 30 watt, bunun 7'de biri kadar yakıyor ama verdiği enerji daha fazla. Bu ampul artık bize, vatandaşa, garibana yük olmaya başladı. O yüzden ben diyorum ki. Artık bu ampulden vazgeçelim" diyerek ampulü duvara fırlatıp kırdıktan sonra, "Kıralım bu ampulü yolumuza daha tasarruflu olanla devam edelim" dedi. Başkan Özcan'ın duvara ampul fırlatması ve ampulün patlaması üzerine bazı meclis üyeleri ve salondaki misafirler çıkan sesten korktu. Özcan, daha sonra oturuma ara verdi.

"Zeka yoksunusunuz"

Dilek ve temenni bölümünde söz alan AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay, Tanju Özcan’ın Düzce ziyaretine ve ampulü yere atarak kırmasına tepki gösterdi.

Sözlerine “Düzce’de yaptığınız açıklamada ve az önce yaptığınız hareketten dolayı size şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye zeka yoksunusunuz. Siz kullandığınız kelimelere dikkat ediyor musunuz” ifadelerini kullandı.

"Çağırın zabıta arkadaşları çıkarın"

Akbay’ın konuşmasını engelleyen Tanju Özcan, “Ne demek geri zekalısınız ya. Uğur Bey hemen kürsüyü ve toplantıyı terk etmeni talep ediyorum. Gönderin görevlileri. Çağırın zabıta arkadaşları çıkarın. Mikrofonu kapatın. Haddini bil. Terbiyesiz. Biz burada halkın iradesiyiz” diye konuştu.

Zabıtalar tarafından kürsüden alınan Akbay, yerine oturmak isterken Tanju Özcan, “Uğur Bey zorluk çıkarmayın. Arkadaşların suçu yok, görevlerini yapıyorlar. Talimatı ben veriyorum. İç tüzüğü hatırlatmıştım daha önce. Uğur Bey yerinize oturun demedim“ dedi.

Ardından görevli zabıtalar eşliğinde AKP'li Meclis üyeleri meclis salonundan çıktı.