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Tanju Özcan, Erdoğan'ın 'Suriyeliler' açıklamalarını paylaştı; "Özür beklemiyorum, gönderin yeter"

"Milletin feryadı sonunda Saraydan da duyulmuş, Sayın Cumhurbaşkanı benimle aynı şeyleri söyler oldu"

20 Nisan 2022 16:03

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı iki farklı açıklamayı paylaşarak "Özür beklemiyorum, gönderin yeter" dedi. 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2019'da Suriyelilerle ilgili yaptığı konuşmayı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği yanıt ile yeni yaptığı açıklamasını paylaştı.

Tanju Özcan videolu gönderisine "Milletin feryadı sonunda Saraydan da duyulmuş. Sayın Cumhurbaşkanı benimle aynı şeyleri söyler oldu. 
Özür beklemiyorum. Fikriniz yine değişmeden GÖNDERİN YETER #GeldikleriGibiGidecekler" notunu düştü.

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