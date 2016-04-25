Tanju Çolak canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü spor yorumcusu Tanju Çolak Trabzonspor Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle gözyaşlarına engel olamadı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 88. dakikasında kale arkasındaki taraftarlar sahaya önce sandalye fırlattı. Daha sonra bir kişi sahaya inerek kale arkasındaki çizgi hakemine önce yumrukla sonra tekmeyle saldırdı. Maçta çıkan olayları 24 TV'de yayınlanan Anlık Skor programında izleyen Tanju Çolak gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı. Tanju Çolak hüngür hüngür ağlayarak izlediği görüntülerin arkasından çok duygulandığını ve bu görüntülerin Türk futboluna yakışmadığını söyledi.