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Tanju Çolak: Acun, düne kadar Fethullah’ın adamıydı, bugün adam mı oldu!

06 Ocak 2016 12:23

Türk futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri olan Tanju Çolak, '4 Büyükler Salon Turnuvası' düzenleyen Acun Ilıcalı hakkında tartışma yaratan ifadeler kullandı. Çıkacağı programdan önce Periscope yayını yapan Tanju Çolak, TV8’de yayımlanan turnuvada olmamasıyla ilgili gelen soruya Acun'a yönelik eleştirel cevaplar verdi. “Efsaneler turnuvasında efsane yok” diyen Tanju Çolak, “Acun kim ki ya futbolla işi ne Acun’un, herkes önünden yesin” dedi. Konuşmasının devamında “Acun düne kadar Fethullah’ın adamıydı bugün adam mı oldu?” diyen Tanju Çolak’ın bu konuşması bomba etkisi yarattı.

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