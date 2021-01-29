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Tanju Çolak'ın paylaştığı görüntüler ceza getirdi

29 Ocak 2021 08:51

Üsküdar Kaymakamlığı, eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yediğine dair sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü üzerine yapılan çalışma sonucunda, Covid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yeri ve kişilere 13 bin 876 TL idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında eski milli futbolcu Tanju Çolak ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında masada yemek servisi yapılması mümkün olmayan bir lokantada yemek yedikleri ve bu yemeğe dair görüntüleri Çolak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı haberlerinin yer aldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda, paylaşıma konu olan ve içeriği itibarıyla Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 27 Ocak 2021 tarihinde Çengelköy'de bulunan bir restoranda çekildiği tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan iş yerine ve şahıslara toplamda 13 bin 876 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır."

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