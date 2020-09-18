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Tanıştığı erkek tarafından 7 saat boyunca işkence edilen kadın: "Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu"

"Evden sürünerek, emekleyerek çıktım"

18 Eylül 2020 12:27

İstanbul'da yaşayan ve cezaevinde tanıştığı sevgilisi M.A.K.'nın daveti üzerine Gaziantep'e gelen Dilber Argın 7 saat boyunca işkence ve cinsel saldırıya uğradı. Cezaevinde tanıştığı Dilber Argın'ı metruk bir eve götürerek 7 saat boyunca işkence yaptığı ve tecavüz ettiği gibi iddialarla aranan M.A.K., polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. 

2019 yılının Mayıs ayında Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine giren Dilber Argın (37), yaklaşık 4 ay sonra şiddetli baş ağrısı nedeniyle gittiği Ersin Arslan Devlet Hastanesinde, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gelen ve kendi gibi hükümlü olan M.A.K. ile tanıştı.

Pandemi süreci öncesinde ise Dilber Argın, 1,5 ay sonra da M.A.K, cezaevinden çıkmış, İstanbul'a dönen Dilber Argın, burada sosyal medya hesabından kendisini bulan M.A.K. ile tekrar görüşmeye başladı. M.A.K.'nın daveti üzerine, 10 yaşında ve 8 yaşındaki 2 çocuğunu yuvaya yerleştiren Dilber Argın, Gaziantep'e gelerek M.A.K. ile birlikte yaşamaya başlamış, M.A.K., 4 gün sonra ailesinin kendisini terk etmesi üzerine Dilber Argın'ı evlerinin yakınındaki metruk bir binaya götürdü.

Burada uyuşturucu kullanarak intihar etmek isteyen M.A.K.'yı kurtaran Dilber Argın, bir gün sonra kurtardığı M.A.K. ile tekrar gittiği metruk binada öldüresiye darp edilip, işkenceye maruz bırakıldı. 

İstanbul'da yaşayan ve cezaevinde tanıştığı M.A.K.'nın daveti üzerine Gaziantep'e gelen Dilber Argın, ailesi tarafından terk edilen M.A.K.'nın kendisini metruk bir eve götürerek yaklaşık 7 saat boyunca işkence ettiğini söyledi. Kafasında, göğsünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde, çatlak, morarma ve kesikler bulunan Dilber Argın'ın şikayeti üzerine aranmaya başlanan M.A.K., polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Doktor raporu için hastaneye götürülen M.A.K.'nın, ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

İHA'ya yaşadıklarını anlatan Dilber Argın, "Ayağımı, ağzımı bağladı. Tekme ve yumruklarla darp etti. Elinde bıçak vardı, kendisine direnirken bıçağı düşürdü. Bıçak küçük olduğu için gitti başka bir odadan şişeleri getirdi. Şişelerden 2 tanesini yüzümde parçaladı. 7 saat boyunca beni darp etti, işkence gördüm" diyerek yaşadıklarını anlattı. 

 

 

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