Tampona yuva yapan kuşlar nedeniyle otomobiline binemiyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin arka kısmından gelen sesleri duyan adam, gizemli sesin tampona yuva yapan kuş yavruları olduğunu anladı. Yavrulara zarar veririm endişesiyle 15 gündür otomobiline binmeyen adamın imdadına itfaiye yetişti.

İşlerini komşularının otomobili ile yapan Bekir Adaklı, son olarak itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu tamponu sökerek kuş yuvasını ve içinde bulunan 3 yavru kuşu kurtardı.