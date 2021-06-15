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Tamire bırakılan telefonun patlama anı kamerada

15 Haziran 2021 16:12

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren telefon tamir işyerinde meydana gelen olayda, telefon patladı. Alevlerin çıktığı anda işyeri sahibi İdris Akbaş, saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Cuma Mahallesi'ndeki telefon tamir işyerinde meydana geldi. İşyeri sahibi İdris Akbaş, müşterinin bıraktığı arızalı telefonu camın önüne koyup, çay ikramı için yöneldi. Telefonun yanından 1 adım uzaklaştığı sırada, telefon bir anda patladı. Alev topuna dönen telefonu gören Akbaş, telefonu eliyle söndürmeye çalıştı. Saniyeler yararlanmaktan kurtulan Akbaş, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Telefonun patlama anı ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı anlatan İdris Akbaş, "Müşterimiz batarya değişimi için telefonunu bıraktı. Telefonu camın oraya koydum ve çay almak için yöneldiğimde o sırada telefonun bataryası patladı. Çok şükür bir sorun yaşamadık. Bilindik şeyler. Sürekli başımıza gelen durumlar. Tavsiyemiz; vatandaşlara bataryası şişik olarak kullanmamalarını söylüyoruz. Bunu tevafuk olarak görüyorum. Bazı ikramlar bazı kötülükleri örtüyor tezini görmüş olduk" dedi.

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