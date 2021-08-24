Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı

Vezirköprü ilçesinde yaşayan Hançer Kayış(43), koltuk takımlarını yeniletmek evine usta çağırdı. Koltuk döşeme ustası Olcay Şahin(40) ve elemanı Batuhan Şahin(19) koltukları taşımaya başladı. Bu sırada Batuhan Şahin’in taşıdığı tekli koltuktan bir kutu düştü. Kutuyu açan Şahin, içinde 5 gram altınla karşılaştı. Usta ve elemanı altınları sahibine teslim etti. Akabinde dükkana getirilen tekli koltuğun altından 3 adet daha çeyrek altın çıktı. Usta ve elemanı buldukların altınları sahibine teslim etti.

Şahin, “Müşteriye koltuk almaya gittik. Koltuğu merdiven indirirken yere bıraktığımda bir kutu düştü. Koltuğu tekrardan kaldırarak arabaya koydum. Geri döndüğümde kutuyu fark ettim. Karton olduğunu fark ettiğimde tekme attım. Bantlıydı. Sonra içini açtım. Altın olduğunu fark ettim. Aldığımız kişiye geri götürdüm. Sonucunda mutluyum. İnsanlık görevimi yaptım. Başkası vermeyebilirdi. Verdiğim için pişman değilim. Unutmuş koymuş olabilir. Herkesin de böyle davranmasını tavsiye ederim” diye konuştu.

“Eşim oraya koyup unutmuş"

Altınları teslim aldığı için mutluluğunu dile getiren müşteri Hançer Kayış da “Olcay usta ile bir koltuk yenileme işimiz vardı. Bizim eve geldi. Koltukları apar topar aşağı indirdiler. Sonrasında Olcay usta telefon etti. Böyle bir durumlar var diye. 3 tane çeyrek altın çıktı. Kapının önünde diğer arkadaş tekmelediği için ayağına bir ağırlık geliyor. Bakalım dediği zaman 5 gram altın çıkıyor. Eşim altınları oraya koymuş, unutmuş. Ustama teşekkür ediyorum insanlığından dolayı. Vermeyebilirdi, yok diyebilirdi. Yeni ev almıştım, o kadar ihtiyacım vardı ki. İlaç gibi geldi” şeklinde konuştu.

Altınları teslim alan Hançer Kayış, Olcay ve Batuhan Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA