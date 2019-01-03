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Tamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandı

03 Ocak 2019 16:37

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir elektronik teknik servisinde tablet tamir edilirken patladı. Tabletin alev almasıyla elleri yanan, sol kulağına da ateş gelen servis sorumlusu Enes Şahin (30), "Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Ucuz atlattım" dedi. Olay, Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak'taki elektronik teknik servisinde meydana geldi. Enes Şahin (30), tamir için getirilen tabletin tamirini yaparken, tablet patlayarak alev aldı. Şahin iki eli ile sol kulağının yanmasına rağmen, üzerine başka eşyalar atarak tableti söndürmeye çalıştı. Serviste görevli 2 çalışanının yardımıyla alev alan tableti söndüren Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım" dedi.

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