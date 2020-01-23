Tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası elindeyken patladı

Telefonunun bataryası arızalanan bir kişi, değiştirilmesini istedi. İş yeri çalışanlarından Ömer Karabıyık, tezgahın üzerine koyduğu cep telefonunu tamir etmeye çalıştığı sırada, cep telefonunun bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Karabıyık, bir anlık refleksle alev alan telefonu yere attı.

Cep telefonundan çıkan alevlerin sönmemesi üzerine Karabıyık, daha sonra telefonun üzerine basarak söndürmeye çalıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.