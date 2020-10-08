A Haber klasiği: Tamir edilen 60 yıllık televizyonun ekranında, darbe bildirisi okuyan Kenan Evren belirdi!

A Haber'in, "Tarihi televizyonda 'darbe bildirisi' " başlığıyla servis ettiği haber sosyal medyada alay konusu oldu. Haberde bir televizyon tamircisi, 60 yıllık bir televizyonu tamir ettiği sırada ekranda Kenan Evren'in darbe bildirisi okuduğu yayının ekrana geldiği ifade edildi.

Haber bülteninde yayınlanan söz konusu haber kanalın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Görüntülerde ayrıca tam olarak okunamayan "Stok" sözcüğünün yer aldığı bir yazının da belirmesi dikkat çekti.

Kanal, haberin sosyal medyada tiye alınarak gündem olmasının ardından paylaşımı sildi.

Sosyal medya kullanıcıları da haberi tiye aldı.