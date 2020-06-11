T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' değil 'Tazminatlara El Koyma Fonu"

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

11 Haziran 2020 15:41

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bahsettiği 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ni (TES) konu aldı. Çalışanların ve sendikaların büyük tepkisini çeken yeni kıdem tazminatı çalışmaları için Tezkan, 'Tazminatlara El Koyma Fonu' dedi ve sendikaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.  

"İktidar yeni bir fon oluşturma çabasında" diyen Tezkan, "Aslında buna 'Tazminatlara El Koyma Fonu' da diyebiliriz. 'Emeklilik düzenlemesiymiş', 'Tamamlayıcı Emeklilik Yasası' vesaire... İktidara yakın gazeteler manşetten vermişler. Allamışlar, pullamışlar... 'Nasıl olacak?' derseniz. 60 yaşına kadar işten atılsanız da tazminat alamayacaksınız. 60 yaşına geldiğiniz zaman hak ettiğiniz tazminatın yüzde 25'ini alıyorsunuz. Üstü maaşınıza ekleniyor. Yani 40 yaşında dilim ki; işvereniniz sizi kovdu. Tazminat hakkını yok. 20 yıl bekleyeceksiniz. 20 yıl sonra da yüzde 25'ini alacaksınız. Öyle bir sunmuşlar ki paketi 'inanılmaz...' ifadelerini kullandı. 

Sendikaları da bu konuda uyaran Tezkan şunları söyledi; 

"Sendikalar dikkatli olun"

"Tazminatlara El Koyma Fonu', İşsizlik Fonu var ya 133 milyar birikmişti. 5 milyarını harcamışlar 127 milyar kalmış. İşte onun gibi bir şey olacak orada da para birikecek ve tazminatlar hiç olacak. Bu adımın anlamı bu. O yüzden sendikalar, TÜRK-İş, DİSK, HAK-İş dikkatli olun. İşçiyi kurban etmeyin."

TIKLAYIN - Erdoğan 'Türkiye'nin İstihdam Kalkanı' paketini duyurdu: İşverene destek sürecek, tamamlayıcı emeklilik gelecek

TIKLAYIN - Türk-İş Genel Başkanı Atalay: İşçinin haklarını geriye düşürecek hiçbir teklifi imzalamam, ölsem de kıdemi vermem

ETİKETLER

habervideomehmet tezkanrecep tayyip erdoğanerdoğanreceprecep tayyiptestamamlayıcı emeklilik sistemiemeklilik düzenlemesitazminatkıdem

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Temmuz 2020

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 'Navtex' ilanının ardından Antalya açıklarına demir attı

İmamoğlu çağrı yaptı: Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden Esra Dirican: Cumhuriyete gölge düşürmeye çalışan her hareketi aklımıza mıh gibi kazıyoruz

BBP Genel Başkanı Destici: İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp atmamız lazım

ABD’de cip protestocuların arasına daldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cemal Kafadar: Fatih Sultan Mehmet'in...

Giresun'da yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu...

Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama: Vefat eden...

Elon Musk'tan cinsel organını kesmekle tehdit ettiği ortaya çıkan Johnny...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24