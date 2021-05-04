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Tam kapanmada tıklım tıklım minibüs böyle görüntülendi

04 Mayıs 2021 13:37

Bursa’da tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında sınırlı seferlerle ulaşım sağlanırken, özellikle otobüs ve minibüslerde sabah saatlerinde yaşanan kalabalık dikkat çekti.

Bursa’da, 17 günlük tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında sınırlı seferlerle ulaşım sağlanıyor. Seferlerin azalmasıyla araçlarda yoğunluk oluşuyor.

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı ulaşım, görenleri ise ürkütüyor. Bursa’da bir yolcu minibüsünde yaşanan yoğunluk ise kameralar tarafından görüntülendi.

Bazı otobüs seferlerinde de sabah saatlerinde yoğunluk yaşanması sebebiyle Burulaş'ın sabah ve akşam seferlerine takviye yapılması istendi.

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