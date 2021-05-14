Adana'da mezarlıkta 'korsan hoca' denetimi: Polis inanmadı, tek tek dua okuttu

Adana’da Ramazan Bayramı’nda, tam kapanmada sokağa çıkma izni olmayan "Korsan hocalara" yönelik olarak polis, operasyon yaptı. Mezarlıkta ceza kesen polis, inanmadığı kişilere tek tek dua okuttu.

İzin belgesi olmayan kişiler hem pandemi hem de yeterlilik belgesi cezası yazılarak mezarlıktan uzaklaştırıldı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen ‘tam kapanma’ nedeniyle ‘Ramazan Bayramı’nda aldıkları özel izinle yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenler, merkez ilçe Yüreğir’e bağlı Dedekorkut Mahallesi’nde yer alan Asri Mezarlığı ziyaret etti. Vatandaşları mezar yerlerinde ellerinde dini kitaplar olan kişiler karşıladı.

Kendilerine ‘din görevlisi’ izlenimi veren bu kişiler, yanlarında ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Yasin’ taşıyıp, yanına vatandaşların yakınlarının ruhuna dua okumayı teklif etti. Yanlarında yaşı küçük çocukları da gezdiren bu kişilerin, vatandaşlardan para aldıkları görüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘korsan hocalar’ ile ilgili olarak, ardı ardına gelen ihbarlar sonrasında Asri Mezarlığı’na operasyon düzenledi. Başında takke, elinde din kitabı olanlara tek tek ulaşıldı; izin ve yetki belgeleri de kontrol edildi.

İHA'da yer alan habere göre 'dua okuma yetki belgesi' ve sokağa çıkma izni olmayan kişilere "korsan hocalara" tek tek dua okutuldu.

Duaları tam okuyamayanlara cezai işlem uygulandı.