Tam kapanmada, İsrail Konsolosluğu önünde protesto

Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde protesto düzenlendi.

İstanbul’da protestocular bazı STK ve derneklerin çağrısıyla, İsrail'in Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Türk bayrağı ve Filistin bayrağı ile yürüyerek Konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail’e tepkilerini gösterdi.

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