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Tam kapanmada içki satışı yasağının ardından bazı zincir marketlere tabelalar konuldu

28 Nisan 2021 11:40

Türkiye'nin Koronavirüs nedeniyle tam kapanmaya gideceği 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında alkollü içki satışı olmayacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan 19.00-17 Mayıs 05.00 arası tam kapanmaya geçileceğini duyurmasının ardından, hafta sonları uygulanan alkol satışı yasağının akıbeti de tartışma konusu oldu.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren yasak sonuna kadar alkol satışının yasaklandığını açıkladı. 

İçki satış yasağının ardından bazı zincir marketlerdeki içki reyonlarına yasağa dair tabelalar koyulmaya başlandı

TIKLAYIN - Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkol satışı yapılmayacak!
TIKLAYIN - Kapanma genelgelerine yazılmayan alkol yasağı, fiili olarak nasıl yayıldı, nasıl uygulanıyor?
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