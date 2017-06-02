Tam Gaz’dan yeni fragman

Türkiye’de 30 Haziran’da vizyona girecek Baby Driver / Tam Gaz filminin yeni fragmanı yayımlandı. Yapımcılığını Nira Park, Tim Bevan ve Eric Fellner'ın, yönetmenliğini Edgar Wright'ın üstlendiği, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm, Ansel Elgort ve Lily James'in ise oyuncu kadrosunda yer aldığı Baby Driver / Tam Gaz filminin yeni fragmanı sinemaseverlerle buluştu. 30 Haziran'da vizyona girecek filmin konusu şöyle: "Hırsızlık çetelerinin suç mahalinden kaçışını sağlayan yetenekli genç bir sürücü olan Baby (Ansel Elgort), yaptığı işte en iyi olabilmek için kişisel "şarkı listesi"nden güç almaktadır. Rüyalarının kızına (Lily James) rasladığındaysa, suç batağındaki hayatından temiz bir kaçış için, bir fırsat görür. Ancak onu bu işlere zorlayan ve de tehdit eden suçlu patronundan (Kevin Spacey), aşk ve özgürlüğe kaçabilmesi için müzikle de yüzleşmesi gerekecektir."