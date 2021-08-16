Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, BBC canlı yayınına bağlandı: "Yönetimin ve Kabil şehrinin barışçıl bir şekilde Afganistan İslam Emirliği'ne devredilmesini bekliyoruz"

Afganistan'da kontrolü ele geçirerek Başkent Kabil'e kadar gelen Taliban, geçici hükümet seçeneğini reddederek Afganistan İslam Emirliği ilan etmeyi planladığını açıkladı.

BBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü Suhail Şahin, başkenti barışçıl bir şekilde almak istediklerini ve silahlı Taliban gruplarına kentin girişinde beklemeleri talimatı verildiğini söyledi. Şahin, "Tüm Afganların yer alabileceği katılımcı bir İslami hükümet kuracağız" dedi.

Sözcü, Afganlara yönelik "intikam olmayacağını", mülkiyetin güvence altında olacağını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre yabancı hükümetlerin vatandaşlarını tahliye ettikleri Kabil havalimanında ne olacağı henüz belli değil.

Taliban ayrıca kadınların eğitimine izin verileceğini, ancak burka veya benzeri giyim tarzını benimsemeleri gerektiğini söyledi.

Kabil'de diplomatik varlığını sürdüreceğini açıklayan NATO ise havalimanındaki kaosun giderilmesine yardımcı olmaya çalışıyor.

Kabil sokaklarında birçok Afgan vatandaşının korku içinde dolaştığına ve kenti terk etmeye çalıştığına dair haberler geliyor.