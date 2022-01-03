Taliban istihbaratı, el koyduğu 3 ton alkolü Kabil Nehri'ne döktü

03 Ocak 2022 15:14
Afganistan'da Taliban istihbaratının 3 ton içkiyi Kabil Nehri'ne döktüğü bildirildi.
Taliban yönetiminin İstihbarat Başkanlığı, Kabil'in Karte-i Çar bölgesinde içki satılan mekana baskın düzenlendiğini duyurdu.
Üç ton içkiye el konulduğu ifade edilen açıklamada, alkol satışı yapan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada alkol kullanmanın haram olduğu ve Müslümanların içkiden sakınması gerektiği kaydedildi.
İstihbarat Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde içkinin Kabil Nehri'ne dökülmesi yer alıyor.
Kaynak: AA
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