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Taliban istihbaratı, el koyduğu 3 ton alkolü Kabil Nehri'ne döktü

Alkol satışı yapan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

03 Ocak 2022 15:14

Afganistan'da Taliban istihbaratının 3 ton içkiyi Kabil Nehri'ne döktüğü bildirildi.

Taliban yönetiminin İstihbarat Başkanlığı, Kabil'in Karte-i Çar bölgesinde içki satılan mekana baskın düzenlendiğini duyurdu.

Üç ton içkiye el konulduğu ifade edilen açıklamada, alkol satışı yapan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada alkol kullanmanın haram olduğu ve Müslümanların içkiden sakınması gerektiği kaydedildi.

İstihbarat Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde içkinin Kabil Nehri'ne dökülmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

talibanalkol

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