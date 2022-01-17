T24 LogoT24 Logo
Haberler

Taliban'ın müzik aletlerini yakarken alay ettiği müzisyen, gözyaşlarını tutamadı

Bir grup Taliban mensubu, yakaladıkları bir müzisyene ait enstrümanı onun gözleri önünde ateşe vererek müzisyenle alay etti

17 Ocak 2022 13:19

Taliban mensupları, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir müzisyene ekmek teknesi müzik aletini yaktırıp o anları kameralarla kayda aldı. 
 
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir grup Taliban mensubu, yakaladıkları bir müzisyene ait enstrümanı onun gözleri önünde ateşe vererek müzisyenle alay etti.
 
Afgan gazeteci Abdulhak Ömeri'nin yayınladığı videoda Taliban mensuplarının bir yandan ekmek teknesini yanarken izlerken gözyaşlarını tutamayan müzisyenle alay ederek ona lanetler okuduğu, bir yandan da olayı videoya kaydettikleri anlar görülüyor.
 
Taliban, 1996'da ülkenin yönetimini ele geçirdiğinde Afganistan'da müziği yasaklamıştı.
talibanafganistan

Diğer Videolar

DEVA Partisi lideri: "Ali Babacan ile Bi’ Kahve" çok yakında YouTube kanalımda

Özel halk otobüsçüleri ve dolmuşçular iş bırakma kararı aldı; Mansur Yavaş'tan açıklama

Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi, tünel girişinde yolcu otobüsüne böyle çarptı

Ukrayna askerlerine yönelik roket saldırısı böyle görüntülendi

Odessa halkı olası Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

'Ekmek izdihamı' böyle görüntülendi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24