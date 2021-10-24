Taliban'ın gelirleri nereden geliyor?

ABD ve NATO güçlerinin çekildiği Afganistan'da radikal İslamcı Taliban, Kabil'i de ele geçirip zaferini ilan etti. Bu askeri zaferini siyasi zafere de dönüştürmeyi arzulayan radikal İslamcıları ciddi mali sorunlar bekliyor. Dolara ve yurt dışı yardımlara bağımlı olan Afganistan'a hem uluslararası yardımlar durduruldu hem de ülkenin büyük kısmı yurt dışında olduğu belirtilen mali kaynaklarına erişim engellendi. Peki şimdi Taliban'ın elinde hangi mali imkanlar var?

Kaynak: DW Türkçe