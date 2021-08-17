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Taliban'dan kaçmak için uçağa tutunan bir kişi o anları böyle kaydetmiş

Görüntülerde video çeken kişinin havalimanında kalan kişileri ve kendisini kayda aldığı görüldü

17 Ağustos 2021 14:14

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından şehirden hareket halindeki Amerikan uçağına tutunarak kaçmaya çalışan bir Afganistanlının o anları kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde video çeken kişinin havalimanında kalan kişileri ve kendisini kayda aldığı görüldü. 

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından binlerce Afgan ülkeyi terk etme umuduyla Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na koştu. 

Afgan Asvaka Haber Ajansı tarafından yayınlanan videoda, yüzlerce kişinin Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait tahliye uçağının etrafında koştuğu görüldü. Uçağın kanatlarına tutunan üç kişinin, uçağın havalanmasının ardından düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Amerikan uçağına tutunarak kaçmaya çalışan bir Afganistanlının o anları kaydettiği de ortaya çıktı. Görüntülerde video çeken kişinin havalimanında kalan kişileri ve kendisini çektiği görüldü. 

 

 

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