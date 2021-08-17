Taliban'dan kaçmak için uçağa tutunan bir kişi o anları böyle kaydetmiş

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından binlerce Afgan ülkeyi terk etme umuduyla Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na koştu.

Afgan Asvaka Haber Ajansı tarafından yayınlanan videoda, yüzlerce kişinin Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait tahliye uçağının etrafında koştuğu görüldü. Uçağın kanatlarına tutunan üç kişinin, uçağın havalanmasının ardından düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Amerikan uçağına tutunarak kaçmaya çalışan bir Afganistanlının o anları kaydettiği de ortaya çıktı. Görüntülerde video çeken kişinin havalimanında kalan kişileri ve kendisini çektiği görüldü.