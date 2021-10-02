Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmenlerle polis arasında gerginlik: "Erk sahipleri 'siz kendi evinize gidemezsiniz' demişlerdir"

“Sağlıklı Eğitim İstiyoruz" diyerek Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde okullarda Koronavirüs salgına karşı önlemlerin yetersiz olduğunu ifade ederek taleplerini dile getirmek istedi.

Polis engeliyle karşılaşan eğitim emekçileri, "evimiz" dedikleri Bakanlığın önüne yürümek istedi, zaman zaman gerginlik yaşandı. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, "Ülkemiz öyle bir hale gelmiş ki Anayasa, yani toplumsal sözleşmemizin üzerinde burada erk sahipleri yetkilerini aşmış ve demişlerdir ki 'siz kendi evinize gidemezsiniz.' Bunu buradan kınadığımızı ilan etmek istiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Basın açıklaması öncesi, Millî Eğitim Bakanlığı önünde yürümek isteyen eğitim emekçileri ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Müzakereler sırasında bir polisin, Eğitim İş Genel Başkanı Özbay'a "terbiyesizlik", "sende başkan sıfatı yok" sözleri üzerine tartışma yaşandı. O sırada eğitim emekçileri, "Mustafa Kemal'in öğretmenleriyiz" sloganı atarak genel başkanları Özbay'a destek verdi.

Eğitim İş üyeleri, okullarında sınıflardaki öğrenci sayısının fazla olduğu, Koronavirüs salgını riskinin arttığı, eğitim kurumlarında hijyenik ortamın tam anlamıyla sağlanamadığını belirterek Türkiye'nin birçok kentinden Ankara'ya geldi.

Kızılay Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki Eğitim İş Genel Merkezi önünden Güvenpark'taki Millî Eğitim Bakanlığı önüne yürüyerek taleplerini, basın açıklaması ile duyurmak isteyen Eğitim İş Sendikası üyeleri, polisle karşılaştı.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve yönetim kurulu üyeleri, polis ekipleriyle görüştü. Görüşmede polisler yürüyüşe izin verilmeyeceğini, basın açıklamasının da sendikanın önünde yapmalarını söyledi. Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimciler için "ev" anlamına geldiğini, bu nedenle evlerine gitmek istediğini söyledi.

Polisin aldığı güvenlik önlemleri nedeniyle yürüyüş yapamayan eğitimciler, sendikanın genel merkezi önünde basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.