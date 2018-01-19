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Talat Bulut'tan '115 hamile çocuk' skandalına isyan etti: Çocuk ulan çocuk, kadın değil!

19 Ocak 2018 21:12

Oyuncu Talat Bulut, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yaşanan 'hamile çocuklar skandalına' tepki gösterdi. Bulut, hazırladığı video kaydını Twitter hesabında paylaştı. Sosyal medyadan bir video paylaşan Bulut, şöyle dedi: “Beş ayda 150 hamile çocuk götürülmüş. Çocuk. Kadın değil. Kızımız, canımız çocuk. Henüz hayal dünyası kuramamış çocuk. Parkta oynayamamış çocuk. Kadın değil. Denizde yunus balığını görememiş çocuk. Gökyüzünde martıların uçuşunu seyredememiş çocuk. Kadın değil. Çocuk. Çocuk lan, kadın değil! Çocuk, çocuk, kadın değil lan! Çocuk, çocuk, çocuk, çocuk…”

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