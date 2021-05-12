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Takvim, Çavuşoğlu'nun 3 yıl önceki Kudüs'er asker gönderme açıklamalarını paylaştı, AKP'li vekil "Allah'ım milletimize bu şerefi nasip et" dedi

Bakan Çavuşoğlu, 22 Mayıs 2018 günü Antalya'da yaptığı konuşmada, "Gerekirse Kudüs'e asker göndereceğiz" demişti

12 Mayıs 2021 13:24

Takvin gazetesinin internet sitesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve sonrasında Gazze'ye yönelik saldırının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2018 yılında yaptığı "Gerekirse Kudüs'e asker göndereceğiz" açıklamasını paylaştı. Çavuşoğlu'nun konuşmasının yerine ve zamanına dair bir ibare bulunmayan paylaşımı alıntılayan AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat da, konuşmayı "Allah'ım Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı koruyacak her biri bir Selahaddin olan mehmetçiklerimize ve milletimize bu şerefi nasip et.." ifadeleriyle paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, 22 Mayıs 2018 günü Antalya'da yaptığı konuşmada, Kudüs'le ilgili İsrail'in hesap vereceğini söylemiş ve “İsrail'in buradaki ihlalleri açıkça ortaya çıkacak ve BM Cenevre'deki toplantısında İnsan Hakları Konseyi toplantısından bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulup oraya gönderilmesi kararı çıktı. Ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için oraya uluslararası bir güç göndereceğiz. İsrail bundan sonra istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Ve tabi ki bunu uluslararası camiayla BM ile birlikte yapacağız. Çünkü bu sadece biz Müslümanların derdi, sorunu değil. Üç semavi dinin ve üç semavi dine inananların sorunu ve sorumluluğu." demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluGerekirse Kudüs'e asker göndereceğiz

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