Taksimetre güncellemek isteyen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu

İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruk havadan da böyle görüntülendi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu.

Taksi kuyruğu havadan da görüntülendi

Taksimetre güncelleme sırası kendisine gelen sürücü Caner Karakanat ise "Ben sabah saat 07.00’de geldim. 07.00’dan beri bekliyorum. Bu işlem her yerde yapılsa daha iyi olur, bütün millet şu an sırada, kuyruk neredeyse 5 kilometre kadar geriye gidiyor. Fiyatlar çok pahalı bin 250 lira diyorlar. Taksici 10 lira 10 lira toplayıp tek kalemde bin 250 lirayı veriyor. Biz de kiracıyız sonuçta" ifadelerini kullandı.

Karakanat, fiyatların iki katına çıktığını kaydederek "Normal karşılıyoruz. Her şeye zam geldiği için bir şey diyemiyoruz" derken yeni tarifeyle ilgili "Yapılan zam memnun etmedi de mecburuz ne yapacağız. 20 lira diyorlar biz 25 lira olarak bekliyorduk. Buna da şükür 1 sene içerisinde gelen ilk zam bu" diye konuştu.

Taksimetresini güncellemesinin ardından konuşan şoför Kenan Atsız, "İşlerden mazottan dolayı çok şikayetçiyiz. Artı müşterilerle hep tartışıyoruz sürekli indi-bindi meselesinden. Gerçekten şoför değişikliğine giderken o sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Kimseye sesimizi çıkaramıyoruz. Zam olsa da mazot yükseldi. Aynı durumdayız yine sıkıntı" dedi.