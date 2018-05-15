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Taksim'deki dev Türk bayrağı yarıya indirildi

15 Mayıs 2018 14:22

İsrail'in Kudüs'teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de üç gün süreyle ulusal yas ilan edildi. Ulusal yas nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki dev Türk bayrağı da yarıya indirildi. ABD'nin Tel Aviv'de bulunan elçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından yaşanan olaylarda İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için üç gün süreyle ulusal yas ilan edildi. Ulusal yas nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki dev Türk bayrağı ve Cumhuriyet Anıtı önündeki bayrak da yarıya indirildi.

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