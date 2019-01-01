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Taksim'de şüpheli çanta paniği

01 Ocak 2019 15:32

Taksim İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Bu sırada çıkan ses nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki bir çok kişi paniğe kapılarak kaçtı. İstiklal Caddesi'nde bir işyerinin önünde bulunan çanta polisi alarma geçildi. Polis, çantayı inceledikten sonra güvenlik şeridi çekti. Durum bomba uzmanı polislere bildirildi. Bomba uzmanı polis, çantayı fünye ile patlattı. Çantadan kağıtlar çıkarken çıkan patlama sesi panik yarattı. Çok sayıda kişi koşarak kaçmaya başladı. Durumun anlaşılması üzerine panik sona erdi.

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