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Taksim'de kadını kaçırıp arkadaşıyla birlikte tecavüz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

30 Mart 2018 18:47

Taksim'de kadını omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü inşaatta tecavüz eden şüpheli Engin K. yakalandı. İstanbul Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay 21 Ocak 2017'de meydana gelmişti. Eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili aranan Engin K. yakalandı. Engin K.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Taksim'deki olay güvenlik kamerasına da yansımıştı. Engin K., kadınlara saldırdıktan sonra F.H.E isimli kadını omzuna alarak götürürken kameraya yansımıştı. Engin K.'nın genç kadını, bir arkadaşı ile inşaata götürüp tecavüz ettiği belirtiliyordu. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Engin K.'nın arkadaşı Dursun A.'nın yakalanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin yakalanması amacıyla özel ekip kurdu. Ekipler, aylar süren çalışmaların ardından şüphelinin Beyoğlu'nda saklandığı evi tespit etti. Akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenlendi. Şüpheli, polisleri karşısında görünce kaçmaya çalıştı; bu sırada da bacağı kırıldı. Operasyonda Engin K. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Engin K. adliyeye sevk edildi. Engin K.'nın cinsel saldırı, uyuşturucu kullanmak, yaralama ve hırsızlıktan 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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